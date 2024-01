"Sull’ultima frana saranno i tecnici a dare risposte"

Riaperta a tempo record via di Rupille, la strada interrotta da una frana sabato scorso, lasciando un paio di famiglie isolate per alcune ore. Già da domenica il sindaco di Vaiano aveva annunciato che il Comune si sarebbe subito attivato "con tecnici e geologi della Regione per approfondire le cause del movimento franoso verificatosi su un terreno privato a monte della strada". Già dai primi momenti sui social è corsa voce che la causa della colata di fango fosse da attribuire ad alcuni interventi fatti a monte della frana poco tempo fa dove, come scrive sui social uno dei residenti della zona, "erano anche passati mezzi cingolati molto grandi, distruggendo tutta la vegetazione e i canali di scolo preesistenti per costruire un elettrodotto". Il sindaco di Vaiano, Primo Bosi, sentito da noi, ieri ha dato conferma delle verifiche in corso. La volontà di andarci a fondo c’è.

"Saranno i tecnici a dare le risposte a quello che è accaduto – ha spiegato il primo cittadino di Vaiano – .Abbiamo infatti dato mandato ad alcuni geologi di fare le opportune valutazioni su tutto il territorio. La zona aveva già presentato un movimento franoso il 2 novembre e quindi l’intervento di ripristino era già stato inserito nelle somme urgenze".

Claudia Iozzelli