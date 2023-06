Sulle note di Rtc Magda Olivero, voce da favola

Rtc offre l’occasione di ascoltare spesso registrazioni storiche, rarità che aiutano a capire epoche e interpretazioni di grande spessore. Ecco la voce di una delle più longeve artiste della storia del canto, punto di congiunzione tra ere diverse: Magda Olivero (scomparsa a 104 anni) in registrazioni dal 1939 al 1953 (oggi alle 12,40). A seguire Brahms diretto da Caudio Abbado (alle 12,53). Una serata con l’Orchestra della Toscana ( e ORT) diretta da Yutakada Sado: Mozart e Mahler ("Il Titano"). Lunedì alle 10,40 tanto Ravel nella singolare versione per due pianoforti: La valse e Bolero. Buonanotte con quattro Notturni di Gabriel Faurè alle 23,36. Martedì un’altra grande voce per Rossini, Verdi, Puccini: Renata Scotto alle 14,54.Interessante proposta di soli strumenti a fiato per musica di Mozart con Karajan che dirige i Berliner Philarmoniker (alle 15,40). Mercoledì, musica sacra di un compositore crepuscolare toscano: Alfredo Catalani lucchese cui l’orchestra del Teatro del Giglio di Lucca dedica questa Messa per soli coro e orchestra (alle 10,40). Ancora un grande toscano, Pietro Mascagni con interpretazioni d’epoca: Preludio e Siciliana di "Cavvaleria Rusticana" dirette dallo stesso Mascagni (alle 12,40). Beethoven (alle 13,59) con la Sinfonia n. 6 –Pastorale diretta da Eugen Jochum. Giovedì ( alle 11,06) una antologia di ouverture da opere di Mozart, Mendelssohn, Verdi, con la sorpresa di Cole Porter per "Kiss me Kate". Un’altra sorpresa: Bach non con organo o pianoforte ma orchestrato da Leopold Stokowski e diretto da Esa-Pekka Saloonen (alle 13,43). Da non perdere alle 20,30 "Il canto della terra" di Mahler con le voci di Jessye Norman soprano e del tenore Jon Vickers diretti da Colin Davis. Venerdì, Bernstein per un omaggio a Beethoven dalle 18,40 alle 20,17: Leonore- ouverture, Concerto n.4, e n.5.Una offerta davvero singolare: Samuel Barber compositore di opere liriche statunitense, scomparso nel 1981, molto popolare per la sua musica, qui anche come interprete con voce di baritono che si accompagna al pianoforte in sue curiose Folksongs ma anche in musiche di Schumann, Schubert Mendelssohn, Bach, Brahms (alle 20,30) .