"Sulla nostra sanità solo un teatrino politico"

Se il Pd dopo l’incontro con l’assessore regionale alla Sanità, Bezzini, va all’attacco del governo Meloni, sostenendo che i fondi stanziati a livello romano sulla sanità pubblica "sono totalmente insufficienti e non copriranno nemmeno l’aumento dell’inflazione", il centrodestra invece respinge le accuse e rilancia. Lo fa tramite l’intervento del consigliere comunale del Centrodestra, Leonardo Soldi. "Prendo atto del tentativo del segretario provinciale del Partito Democratico Biagioni di instaurare un dialogo con l’assessore Bezzini sulla questione sanitaria – dice -. Tuttavia, in luogo di un autentico sforzo per risolvere le questioni urgenti della sanità pratese, tra cui la riforma del 118 e la situazione pressante del pronto soccorso del Santo Stefano, ritengo che l’incontro rappresenti più un teatrino politico". Soldi ripercorre anche tutte le problematiche della sanità pratese. "Pensiamo al Santo Stefano, inaugurato solo pochi anni fa e subito sovraccarico, una situazione denunciata ripetutamente dal centrodestra – prosegue -. Questo scenario incarna vividamente l’incapacità del Pd di prevedere e gestire in modo efficace le necessità della sanità. Eppure Biagioni mostra preoccupazione per i fondi nazionali destinati alla sanità e critica il governo Meloni, in un apparente oblio del ruolo che il suo stesso partito ha avuto, e continua ad avere, nella creazione delle problematiche attuali". Poi il tema ex Creaf. "Le contraddizioni del Pd sono sorprendenti – conclude -. Diego Blasi, l’unico pratese nella segreteria regionale, ha riconosciuto la complessità della situazione sanitaria a Prato e l’urgente necessità di un cambio di rotta. Ha evidenziato la necessità di risorse supplementari, di investimenti e di riconoscere gli errori passati. Ha specificatamente menzionato il Creaf, un progetto fallimentare che non può continuare ad assorbire risorse senza fornire risultati, e ha sollecitato una proposta coraggiosa da parte della Regione. Di fronte a tali ammissioni, come può Biagioni mantenere una posizione così in contrasto?".