"Sui sentieri troppe nebbie legislative"

Sul tema del transito delle moto da enduro sui sentieri del Cai in Calvana, sollevato dal Movimento 5 Stelle interviene la stessa associazione che ha l’incarico istituzionale della cura e della manutenzione della rete dei sentieri. "Di recente non abbiamo ricevuto segnalazioni riguardo i problemi di mezzi a motore sui sentieri, perché, probabilmente gli escursionisti sanno che questa non è materia di nostra competenza – dice la presidente Paola Fanfani -. Gli ambienti montani e collinari sono oggettivamente ecosistemi estremamente fragili che necessitano di comportamenti e di tutele adeguate, con normative specifiche. Attualmente la percorribilità di questa viabilità secondaria, ha una sua normativa, che ha avuto varie modifiche nel corso degli anni, ma nonostante questo risulta ancora estremamente nebulosa e di non facile interpretazione, e di conseguenza, di attuazione". "La svolta che auspicherei – conclude Fanfani – sarebbe di trovare un’occasione d’incontro per cercare, insieme alle pubbliche amministrazioni, di dissolvere le nebbie legislative, e magari darci un regolamento minimo che renda possibile a tutti una tranquilla fruizione".