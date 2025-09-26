Sui bus c’è troppo pieno. Posti esauriti e studenti a piedi da Carmignanello

Con l’inizio della scuola si iniziano a registrare le prime criticità sulle corse degli autobus dalla Valbisenzio verso Prato, con famiglie che segnalano mezzi strapieni e ragazzi costretti, già a Carmignanello, ad arrivare al capoluogo in piedi.

Il problema sembra concentrato sui primi due pullman in partenza da Vernio, mentre il terzo che parte a ruota ha più disponibilità di posti, anche perché arriva alle scuole, a quanto riportano i genitori, alle 8.25, quindi tardi rispetto alla prima campanella. Come ogni anno, Autolinee Toscane ha avviato un monitoraggio sulle varie criticità, che sarà poi riportato ai tavoli operativi con gli enti locali.

"Autolinee Toscane svolge il servizio – spiegano – con quantità di corse e orari, come programmato dagli enti locali e monitora il servizio, comprese le corse affollate, per poter verificare gli impatti sul lungo periodo e portare all’attenzione degli enti locali criticità cosi da consentire loro di valutare eventuali correttivi e migliorie possibili". E sottolineano l’importanza di far pervenire le varie segnalazioni tramite gli appositi canali: "Raccomandiamo di scrivere sempre tramite form ufficiale perché non basta scrivere su Facebook per consentirci di portare la cosa all’attenzione della Provincia o fare anche correttivi in corsa".

Anche la Provincia conferma il monitoraggio in corso. "Il 7 ottobre si terrà una nuova riunione del Gtt (Gruppo tecnico territoriale) – spiegano dalla Provincia – con Provincia, Regione, Autolinee e Comune. L’incontro è finalizzato a rilevare criticità e valutare integrazioni o correzioni".

Si continua a parlare solo di trasporto su gomma: l’integrazione, auspicata con la firma del protocollo d’intesa fra Regione e gli enti locali è ancora lontana a venire, nonostante la felice sperimentazione avvenuta con la Sr 325 chiusa per la frana a Le Coste e nonostante diverse famiglie la stiano già sperimentando, con ragazzi che utilizzano il treno e l’autobus per andare a scuola, con un risparmio di tempo ma con una spesa in più rispetto all’abbonamento di solo bus. Affinché la modalità sia a regime dovrà essere previsto un biglietto unico e, ovviamente, un’organizzazione di mezzi dedicati all’arrivo alla stazione di Prato, come avvenne con la ex Statale chiusa.

Ci sarà da aspettare, per questo, almeno il nuovo incontro, preannunciato inizialmente per settembre, fra Regione ed Enti locali sul protocollo d’intesa – che prende in considerazione le alternative viarie alla Sr 325 – ma la Provincia spiega che la Regione ancora non ha comunicato una data.

Claudia Iozzelli