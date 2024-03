Successone Pagliette: "Noi, ponte tra generazioni. Commozione per Nuti"

La voce l’ha persa a furia di fare le ore piccole dopo quattro serate e cinque repliche, con quel ‘Bu bu Buzzi bu’ che sembra riecheggiare ancora a sipario abbassato. I suoi occhi però brillano di felicità, quella di chi sa di aver fatto qualcosa di bello per la città, un piccolo miracolo che si rinnova da quasi mezzo secolo. Perché se sono 77 anni che esiste la Rivista del Buzzi, da quasi mezzo secolo vanno in scena gli spettacoli che hanno fatto la storia della goliardia pratese. "Karatutarabai", il giorno dopo. Gabriele Villoresi, presidente del Club delle Pagliette, si muove dietro le quinte del Politeama per le ultime operazioni di smontaggio delle scenografie. "La soddisfazione più grande è vedere l’armonia e il clima affiatato fra le generazioni di ieri e quelle di oggi. Non è facile mandare avanti una macchina così imponente con 56 attori, 31 ballerini, 30 scenografi, costumisti, addetti al trucco e parrucco. Dico solo che 160 ‘porta pass’ non sono passati". Una scommessa vinta la storia di una moderna "Sherazade" tutta pratese: circa quattromila biglietti staccati e una serata di tutto esaurito, quella di sabato con un ospite d’onore fra il pubblico: il sottosegretario Giorgio Silli, ex paglietta. Parte del ricavato degli spettacoli andrà a sostegno degli alluvionati.

Non c’era il timore che questo titolo scoraggiasse un po’ il pubblico?

"E invece ha suscitato curiosità. Era nato dalla ricerca di una parola ‘esotica’ nel mondo dei proverbi pratesi che avesse una certa assonanza con l’arabo. Del resto, Rodolfo Betti nel 1979 parlò sulla Rivista di un arabo che veniva a Prato".

Ridendo e scherzando, per la prossima Rivista dobbiamo aspettaci un … cinese?

"No, però vi lascio nel dubbio per la nuova edizione. Non manca tanto: quando si arriva a luglio il copione è fatto".

Quanto tempo vi impegna la lavorazione dello spettacolo?

"Questa è stata un’esperienza incredibile: abbiamo avuto la possibilità di lavorare per un anno mentre nel 2023 la gestazione della Rivista fu molto tribolata dopo il periodo pandemico. Giovedì abbiamo aperto con un ricordo di Francesco Nuti: il momento più commovente".

Qual è la ricetta segreta per continuare a stupire il pubblico pratese a distanza di tanti anni?

"Mica solo pratese. Sono venuti anche da Milano e Napoli, clienti di imprenditori. E poi venerdì è venuto il sindaco di Pistoia: ha ricambiato dopo che lo avevamo omaggiato a luglio con la a mano mozzata di Musciattino. Gli piacerebbe averci a Pistoia".

E dunque, questa ricetta?

"Siamo un ponte fra diverse generazioni. Preziosa la relazione con il territorio: abbiamo un ottimo rapporto con il preside del Buzzi, con le istituzioni e con il teatro. Il Politeama è e sarà sempre casa nostra".

Un sogno nel cassetto?

"Prima che smetta di fare il presidente, mi piacerebbe riportare negli spettacoli la musica dal vivo, come aveva fatto Roberta (Betti, ndr)".

Maria Lardara