"Subito una task force per Seano"

Riportare la legalità nella "Chinatown" di Carmignano. Giovanni Sardi, capogruppo di Fratelli d’Italia, invita il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti a chiedere con urgenza la creazione di una task force composta da forze dell’ordine, polizia municipale e Guardia di Finanza per "setacciare ogni centimetro ed ogni capannone della zona industriale di Seano e non solo".

I controlli interforze avvengono varie volte durante l’anno ma secondo l’opposizione non bastano per fermare il degrado, l’incuria e lo sfruttamento della manodopera.

"I fatti di sangue degli ultimi mesi – scrive il consigliere Sardi in una nota – seppur avvenuti nella stessa zona hanno moventi differenti. Tutti però si contestualizzano nel processo che sta trasformando vaste aree del nostro comune in ’enclave’ autogestite dalle comunità orientali. In zone come Ficarello e Bocca di Stella si intrecciano gravi situazioni di illegalità, caporalato, sfruttamento della manodopera di operai immigrati spesso clandestini, commercio in nero, smaltimento illeciti di rifiuti tessili e regolamenti di conti interni alle comunità. Questa situazione deve finire, lo Stato e l’amministrazione devono riprendere il controllo".

Nella zona artigianale di Bocca di Stella a febbraio c’è stato l’omicidio di un autotrasportate pakistano ad opera di connazionali, mentre nella notte fra martedì e mercoledì scorso una lite per motivi passionali fra due uomini cinesi è finita nel sangue dopo un accoltellamento.

Il contesto della zona è quello di attività gestite da cittadini cinesi operative 24 ore e con un degrado permanente lungo le strade.

"L’amministrazione – conclude Sardi – faccia la sua parte investendo in sicurezza e riqualificando una zona ormai dimenticata dove resistono ditte sane e residenti esasperati in balia dell’illegalità, cosa che in consiglio comunale chiediamo da anni".

M.S.Q.