Su Rtc le arie ai tempi di Mozart E tante proposte di ottimo ascolto

Ultima settimana di giugno su Rtc. Tra quella miscellanea di "divertimenti" che andavano di moda al tempo Salieri e di Mozart scegliamo alcuni adattamenti gustosi per fiati, clarinetti,oboi, corni di bassetto, fagotto: una fantasia da "Le nozze di Figaro" con i fiati dei Berliner Philarmoniker (oggi alle 11,34). Le corde della chitarra di Alfonso Moreno fuse con l’orchestra Filarmonica di Città del Messico per la musica di Villa-Lobos (alle 12,12). Un’originale carrellata di ariette buffe e seriose di un Beethoven italiano diretto da Abbado e per la voce di Cecilia Bartoli e Dietrich Fischer-Dieskau (alle 14,47). Stravinskij sacro: Messa per quintetto di fiati e coro diretto da Bernstein (alle 19,12). Finale di domenica con l’Orchestra della Toscana diretta da Michele Spotti: Mendelssohn, Britten, Haydn (alle 20,30). Domani alle 20,15: Richard Strauss da "Salomè" con la Danza dei sette veli e la Chicago Symphony Orchestra, direttore Fritz Reiner; alle 22,57 la prima composizione del lucchese Catalani, "La falce" del 1875 su testo di Boito: una sorta di idillio pastorale. Martedì alle 12,40 l’oratorio "La Creazione" di Haydn dal Paradiso perduto di Milton. Alle 15,56 merita abbandonarsi all’abbraccio suadente di violino e arpa in una registrazione del 1980: musica di Francesco Pollini, austriaco-italiano che aveva studiato con Mozart. Ancora una sorpresa timbrica con la musica per chitarra di Rodrigo e di Villa-Lobos: due concerti con orchestra diretti da Noseda (alle 17,42). Mendelssohn con Abbado alle 19,40: Sinfonia n 1 e "Sogno di una notte di mezza estate". Mercoledì alle 12,19 musica di Dallapiccola con due toscani di nostra conoscenza: Duccio Ceccanti al violino e Roberto Prosseda al pianoforte.

Tre composizioni del pratese Zipoli alle 14,09 all’organo di Gustav Leonhardt. Da ascoltare il canto postimpressionista della musica di Kurt Weill nella voce di Marianne Faithfull: "Opera da tre soldi" e "Mahagonny" (alle 15,04). Tanto Verdi per la voce di Leontyne Price, diretto da Mehta alle 21,32. Giovedì alle 15,59 una proposta d’ascolto segno di un’epoca, l’uso di arie d’opera "sostitutive": quelle di Mozart ad esempio, qui con direttori di grande fama, come Colin Davis e Abbado. Venerdì, musiche di scena di "Peer Gynt" di Grieg alle 16,27. Sabato serata all’opera alle 20,30: "La clemenza di Tito" di Mozart diretta da Karl Boehm e con la voce scura di Teresa Berganza.

Goffredo Gori