Studio sul distretto tessile "L’ora delle aggregazioni"

Pratofutura spenge 40 candeline ed accresce il numero di soci con l’adesione di 14 imprenditori. "Un anniversario importante per l’associazione – commenta il presidente Marco Ranaldo – che oggi conta 75 soci. È un ente trasversale che fa quello che le associazioni di categoria non possono fare e dal quale la città si aspetta molto. In occasione della nostra assemblea, abbiamo presentato progetti con l’obiettivo di aiutare a leggere il momento di cambiamento che stiamo vivendo". Molteplici gli stimoli e le proposte emerse nella sede di via Santa Chiara per far crescere l’associazione e coinvolgere la città e i giovani.

"Si discute, si analizza e si prende posizione in modo libero per cercare, partendo da una conoscenza più approfondita, di leggere il cambiamento dei tempi e provare a disegnare un futuro possibile, per il tessile e non", sottolinea Ranaldo. Così, accanto alle eventuali celebrazioni per il quarantennale di Pratofutura, il presidente ha elencato una serie di idee da sviluppare e realizzare concretamente nei prossimi mesi. Fra le varie proposte di presidente e consiglio, l’assemblea ha dato il suo sì all’idea di realizzare, insieme al Pin, una indagine sul territorio per determinare un "perimetro reale" delle aziende, per il momento tessili.

Di che cosa si tratta? "Intercetteremo con interviste personali agli imprenditori le loro aspettative, idee e le criticità esistenti per ricevere delle indicazioni che ci consentano di capire quale è il vero stato delle attività e cosa gli imprenditori si aspettano dalle associazioni – spiega Ranaldo – Un’indagine concreta che unisca visione, economia e aspetto sociale, che vada oltre la pura statistica e cerchi di dare un’anima ai numeri ascoltando quella base silente che non partecipa alle attività delle associazioni". Soltanto in questo modo Pratofutura pensa di mettere a punto un perimetro reale delle aziende per capire qual è lo stato dell’arte e cosa gli imprenditori hanno in testa per il futuro. "Vogliamo capire se Prato è pronta per cambiare. Il filo conduttore sarà di cercare di sviluppare mentalità e cultura aggregativa. Una sfida costruttiva per il distretto per sapere chi siamo, dove andiamo e che cosa facciamo. Daremo mandato a qualche economista esterno per vedere se riesce a leggerci qualcosa che noi non vediamo".

Sara Bessi