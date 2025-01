Studio di commercialisti ha bisogno di un contabile

1 CONTABILE

Uno studio di commercialisti cerca un contabile con esperienza nella mansione. La risorsa si occuperà di tenuta contabilità ordinaria, redazione prospetti e bilanci dichiarativi fiscali, adempimenti periodici IVA, invii telematici.

Richiesto diploma di istituto tecnico commerciale o laurea in materie economiche e conoscenza del pacchetto Office. Orario part time da 20 ore settimanali, offresi contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione in indeterminato. Per candidarsi all’offerta in oggetto è necessario registrarsi online sulla piattaforma regionale Toscana Lavoro, dalla quale inoltrare la candidatura.

(Rif.:PO-243844)