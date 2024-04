Studenti in visita nelle aziende del distretto

Numeri eloquenti quelli delle visite nelle aziende tessili organizzate nella 7a edizione di "E’ di moda il mio futuro": 240 studenti di 3 scuole (l’istituto tecnico Tullio Buzzi di Prato, il liceo artistico Umberto Brunelleschi di Montemurlo, l’istituto professionale Sismondi Pacinotti di Pescia) sono stati accolti in 12 imprese del distretto tessile per scoprirne l’attività, vedere ambienti e persone, cogliere l’atmosfera che si respira in quei luoghi di lavoro. Le visite aziendali sono fin dalla prima edizione uno dei pezzi forti di "E’ di moda il mio futuro", il progetto lanciato dalla sezione Sistema moda di Confindustria Toscana Nord per avvicinare i giovani alle professioni del tessile, dell’abbigliamento e del calzaturiero. Una iniziativa, quella delle visite, che le stesse aziende ritengono strategica, come dimostrano le disponibilità all’accoglienza dei ragazzi. Quest’anno si è dovuto rinunciare alle destinazioni della Val di Bisenzio, che il problema delle frane ha reso difficilmente accessibile ai bus noleggiati da Ctn per condurre nelle aziende i ragazzi e i loro accompagnatori. Limitandosi alle altre zone del distretto, gli studenti hanno potuto visitare le imprese Bellandi, Duesse, Filatura Vangi, Lanificio Bisentino, Lanificio Faliero Sarti & Figli, Lanificio Nova Fides, Manifattura Big, Marini Industrie, Pointex, Rifinizione Nuove Fibre, Rifinizione Penny, Rifinizione Santo Stefano. "Ogni volta è una soddisfazione constatare quanto i ragazzi siano affascinati da ciò che vedono – dice Maurizio Sarti, che oltre a presiedere la sezione Sistema moda di Ctn, stato una delle guide nella propria azienda –. Lo scopo principale delle visite è far scoccare la scintilla dell’interesse per un mondo che in futuro potrà diventare quello dell’attività lavorativa dei ragazzi".