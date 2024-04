Studenti del Livi professori d’eccezione

Studenti del liceo Livi docenti di spagnolo. Il circolo culturale Anna Fondi ha promosso speciali corsi di lingua di diverso livello per tutti: "Si tratta di corsi speciali perché si avvalgono della collaborazione di volenterosi studenti del liceo Livi che da entusiasti docenti faciliteranno l’apprendimento di quanti vorranno cimentarsi nell’apprendere questa lingua - dicono dal circolo Anna Fondi -. Riteniamo sia un’opportunità per dare valore ai giovani, per interagire con loro". Le lezioni si terranno in orario pomeridiano dalle 15 alle 16.30 con gruppi massimo di 12 persone. Il contributo che sarà devoluto all’associazione Auser è di 20 euro. Informazioni al 371.6465150. Iscrizioni entro il 15 aprile.