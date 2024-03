Studenti dalla Vallata. Bus e treni funzionano. Ragazzi puntuali: "Strategia da ripetere"

Il piano eccezionale messo in ponte per garantire agli studenti l’entrata (e l’uscita) da scuola ha retto all’impatto. La strategia integrata tra treno e bus, ieri mattina, non ha portato particolari scossoni: in linea di massima tutti gli studenti attesi in classe sono riusciti a raggiungere la propria scuola. Qualche ritardo era stato comunque messo in conto dai dirigenti che hanno concesso minuti di tolleranza per chi proviene dalla Vallata sia in entrata che in uscita.

"Non si sono registrati particolari problemi, gli studenti sono riusciti ad arrivare in classe puntuali", conferma il dirigente del Buzzi, Alessandro Marinelli. "È ovvio che se c’è una giusta causa come appunto problemi dovuti ai ritardo dei mezzi pubblici non ne viene tenuto conto".

Ingresso agevole anche per il polo di via Reggiana, più complicato a livello logistico da raggiungere rispetto al Buzzi che si trova in viale della Repubblica: "Abbiamo qualche studente che arriva da zone più isolate e per loro consentiamo l’uscita qualche minuto prima del suono della campanella per permettergli di prendere i mezzi e non dover magari aspettare troppo tempo alla fermata", aggiunge la dirigente del Datini Francesca Zannoni. "L’integrazione tra treni e autobus ha funzionato, addirittura alcuni ragazzi sono arrivati in anticipo".

Anche al Datini così come al polo di via Reggiana, i ritardi dovuti a cause eccezionali come appunto le frane che si sono verificate in Valbisenzio tagliando di fatto la viabilità in due, non vengono tenuti in considerazione. "Non ho ricevuto particolari segnalazioni da parte dei docenti - aggiunge il dirigente del Marconi, Paolo Cipriani -. Per fortuna i collegamenti hanno funzionato e i nostri ragazzi sono riusciti ad arrivare in classe senza disagi". Anche sul polo di via Galcianese la viabilità interrotta non ha avuto particolari ripercussioni.

"La situazione della viabilità in questi giorni in attesa della riapertura di almeno una corsia a sud della frana non sarà affatto semplice - spiega l’assessore alla Mobilità Flora Leoni -. Ieri mattina pendolari e studenti hanno affollato la stazione di Vaiano, dove treni con carrozze aggiuntive li hanno trasportati in sicurezza verso Prato. Alla stazione i bus di Autolinee Toscane erano organizzati per in numero adeguato rispetto alle previsioni stabilite per accompagnarli alle destinazioni. Fino a questo momento l’integrazione del biglietto bus/treno e l’intermodalità ha dimostrato la propria efficienza al punto da costituire una sperimentazione da supportare per il organizzazione tra ferro e gomma. Sul fronte della viabilità alternativa nel Comune di Prato, a parte un momento di congestionamento intorno alle 8 e quindi in corrispondenza dell’orario di punta, il resto della mattinata si è svolto in maniera abbastanza ordinata e regolare". La raccomandazione è di utilizzare il più possibile l’integrazione bus-treno messe a disposizione: sconsigliato anche mettersi in movimento negli orari di punta se possibile.

Silvia Bini