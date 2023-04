Studenti chef, vittoria in Tv. I ragazzi del Datini super "Gusto senza sprecare cibo"

Prato, 21 aprile 2023 - Se parliamo di riciclo, i migliori cuochi in erba sono quelli del Datini. Il team della scuola di via di Reggiana, formato da 18 studenti di classi diverse, si è infatti aggiudicato la vittoria ad "Avanzi il prossimo", il programma in onda su Tv2000 dedicato al recupero del cibo e alla lotta contro lo spreco alimentare. Una vera e propria gara culinaria, struturata in otto puntate e riservata agli istituti alberghieri, che è cominciata con un quiz food (per il Datini su carne, formaggi e panificati). Il gruppo che indovinava più risposte aveva l’opportunità di avere due bonus nel contest culinario. Uno chef, scelto tra gli alunni di cucina dell’istituto, doveva poi preparare un piatto con gli ingredienti di recupero messi a disposizione dal programma, in una sorta di "mistery box". Tommaso e Alessio sono stati i grandi protagonisti per la formazione del Datini. Il tempo a disposizione era di 45 minuti, Al termine, i ragazzi di sala-bar dovevano preparare una mise en place su un tavolo realizzato con materiali di riciclo e servire le pietanze ai giudici. A pesare sul giudizio finale la capacità di utilizzare gli ingredienti avanzati.

"C’era molta tensione perché era una gara e poi non capita tutti i giorni di finire in tv", il racconto del giovane chef Tommaso Berti, che assieme al compagno Alessio si è goduto come premio la possibilità di partecipare a un master di una settimana all’accademia Niko Romito di Castel di Sangro. "A convincere i giudici penso siano state le tecniche sofisticate che abbiamo utilizzato e i piatti innovativi che abbiamo presentato. Si tratta di un’esperienza che ci servirà tantissimo". Entusiasta la preside del Datini, Francesca Zannoni che, assieme fra gli altri al sindaco Matteo Biffoni e al presidente della Provincia, Simone Calamai, ieri ha applaudito i ragazzi durante le celebrazioni andate in scena all’istituto. "Questo potrebbe essere uno degli esempi – ha detto Biffoni – da portare all’Ue per la missione carbon neutrality 2030".