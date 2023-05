Studenti allevatori Un giorno in fattoria

A Montemurlo riparte ’alimentazione e sostenibilità’, il progetto di educazione alimentare promosso dal Comune in collaborazione con la Filiera Corta e destinato ai bambini delle classi terze della scuola primaria dell’istituto comprensivo ’Margherita Hack’ e della scuola paritaria ’Ancelle del Sacro Cuore’. Dopo una parte teorica svolta in classe con le lezioni, curate dalla dietista del Comune, Alessandra Siglich, per imparare a mangiar sano e acquisire buone abitudini alimentari, le classi 3 A e B della primaria Anna Frank di Oste hanno ricevuto la visita di Giulia Tissi, appassionata imprenditrice agricola, che ha spiegato ai bambini l’importanza di allevare bene per magiare prodotti di qualità. Giulia Tissi è la titolare dell’azienda agricola ’Il Poggiolino Montemurlo’ che, ormai da oltre dieci anni, si occupa del recupero e dell’allevamento di una razza di maiali autoctona toscana, fino a pochi anni fa data per estinta, la macchiaiola maremmana. Grazie alla guida di Giulia, i bambini si sono trasformati in piccoli allevatori ed hanno composto il pasto che solitamente viene dato ai maialini, completamente bio e privo di sostanze chimiche o di sintesi. "Va avanti positivamente la sinergia, nata lo scorso anno, tra il Comune, la filiera corta Montemurlo e gli imprenditori agricoli che ne fanno parte - sottolinea l’assessore alla pubblica istruzione Antonella Baiano - Una preziosa opportunità per imparare fin da piccoli a mangiare sano, scoprire le eccellenze locali dell’agroalimentare e avvicinarsi al bellissimo mondo dell’agricoltura e alle sue potenzialità, non solo occupazionali, ma anche di salvaguardia dell’ambiente e del nostro paesaggio".