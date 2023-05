Studenti 17enni vincono premio per la migliore idea d'impresa del 2023

Prato, 19 maggio 2023 - Sono due le migliori idee d’impresa 2023 di Eye Prato: la giuria di esperti chiamata a valutare le proposte imprenditoriali di giovanissimi ‘imprenditori in erba’ hanno attribuito parità di voti a “CICH“, esperienza museale della cultura cinese presentato da Sara Zhang, Denis Smakaj, Giuseppe Li e Matteo Dai dell’Istituto Tecnico per il Settore Economico “Paolo Dagomari” e “CUST DELUXE“, riproduzione e personalizzazione di abiti/oggetti ispirati ad anime/cosplay presentata dalla giovane Sara Pagliai, studentessa del Liceo Artistico “Umberto Brunelleschi” Ai giovani autori è andato il Trofeo Eye Migliore idea d’Impresa di Prato 2023 e la borsa di studio “Vittorio Malerba” del valore complessivo di 5000 euro. I ragazzi hanno inoltre ricevuto dei premi messi in palio dal brand simbolo della surf culture californiana Sundek e con un gioiello personalizzabile di Creazioni Milly. Gli imprenditori del futuro hanno partecipato insieme ad altri 100 studenti al percorso di educazione imprenditoriale etica EYE Ethics & Young Entrepreneurs promosso da Artes Lab e Comune di Prato: in parallelo al corso di studi, in un percorso di 40 ore e 10 giornate, i ragazzi del Convitto Nazionale Statale Cicognini, dell’Istituto Tecnico per il Settore Economico “Paolo Dagomari”, dell’Istituto “Francesco Datini”, dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Gramsci-Keynes” e dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Carlo Livi” con il Liceo Artistico “Umberto Brunelleschi”, hanno incontrato imprenditori ed esperti del settore in seminari e workshop imparando le basi dell’imprenditoria etica per provare poi a dar vita a una propria idea. Le migliori proposte ideate dai giovani sono state presentate da loro stessi di fronte a una giuria di esperti: CICH e CUST DELUXE sono state giudicate le idee più originali, ma anche concrete e realizzabili. Oltre al trofeo, ottengono anche la possibilità di approfondire il proprio progetto insieme a una rete di imprenditori, professionisti, formatori e istituzioni per provare a svilupparlo. Cust Deluxe ha ottenuto anche il Trofeo EYE Confartigianato Imprese Prato 2023 con la borsa di studio di 1000 euro. Il Trofeo EYE Prisma è andato a “SALUS TRAIN” App per organizzare eventi sportivi tra giovani di Akram Hassen e Alessandro Vannoni (studenti dell'istituto Datini). Il trofeo Prisma è dedicato alla cittadinanza europea ed è associato a un viaggio al Parlamento europeo a Bruxelles promosso dal Comune di Prato. I ragazzi hanno inoltre ricevuto dei premi messi in palio dal brand Emanuela Biffoli Firenze. La giuria, composta da esperti del settore, ha attribuito anche a 4 menzioni speciali: chi le ha conquistate, concorrerà all’assegnazione dei relativi trofei regionali, da contendersi con i progetti selezionati nelle stesse categorie dagli studenti di Eye Firenze, Eye Pistoia e Eye Arezzo. La menzione per il Trofeo EYE Social, che ha registrato il maggior numero di “like” nel mondo virtuale, è andata a “UNIRENT“, gestione completa degli affitti universitari di Sara Cesaretti, Edoardo Mancin, Edisona Prroj, Lorenzo Girolamo, Ioanes Eduard, Giorgio Iannelli e Elisa Cheng dell’istituto Gramsci Keynes La menzione per il Trofeo Mentor assegnato dai mentor del progetto è andato a “FEEL GOOD“, servizio di sicurezza stradale per automobilisti non in grado di guidare di Alessia Montano, Giovanni Rigliaco (istituto Datini) La menzione per il Trofeo AlumnEye assegnato dagli studenti delle scorse edizioni di EYE è stata conferita a “MO’ITI”, fast food toscano di Michelangelo Pieraccini, Martina Ricci, Angelo Wu, Vanessa Dong, Beatrice Brogi, Matilde Berni, Aurora Paci (team misto del Convitto Cicognini e del liceo Brunelleschi) Assegnata anche la menzione speciale per concorrere a livello toscano al premio Coleliwork turismo ed economia sostenibile a cui è associata una borsa di studio di 1.000 euro. È andata a “TETA tour” Itinerari turistici etici di Roberta Contorno, Noemi Baroncelli, Serena Camiolo e Margherita Taddei (team misto degli istituti Datini e Dagomari) La giuria di esperti chiamata a giudicare le migliori idee era composta da Andrea Bertolini (Docente universitario e Presidente di Artes Lab), Stefano Betti (Imprenditore e socio di Fondazione CR Prato), Margherita Cerretelli (Imprenditrice e Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Toscana Nord), Laura Francini (Responsabile di Impatto della Società Benefit Co.Le.Li.Work), Gabriele Giaffreda (Imprenditore e Presidente Orafi CNA Toscana Centro), Maria Lucarini (Presidente dei Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Prato), Irene Tirinato (Comune di Prato), Luca Taddei (Direttore di EYE) Alla giornata di presentazione delle idee EYE Prato 2023 hanno partecipato anche l’assessore all’innovazione del Comune di Prato Benedetta Squittieri, la Vicepresidente di Cna Toscana Centro Nara Bocini e i dirigenti scolastici degli istituti coinvolti. I team vincitori poi saranno ospiti in Comune di Prato dal sindaco Matteo Biffoni per presentare la propria idea d’impresa. L’iniziativa EYE PRATO è promossa da Artes Lab APS e Comune di Prato in partenariato con le scuole pratesi, il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana Nord, Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Prato e Giovani Imprenditori di CNA Toscana Centro. L’iniziativa è realizzata anche con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato.