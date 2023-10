Da Prato a Philadelphia col sogno di diventare medico: la storia di Bianca

Prato, 16 ottobre 2023 – Da Prato agli Usa, per inseguire il sogno di diventare medico. Bianca, 17 anni, è partita ad agosto con un Cultural Exchange Program di Study Away e attualmente vive in New Jersey, a pochi chilometri da Philadelphia. “È un’esperienza incredibile – ha detto la ragazza pratese - la più bella che abbia vissuto fino ad ora”. Con queste parole descrive il suo trasferimento negli Stati Uniti, certa che questa esperienza la aiuterà nel realizzare il suo sogno di diventare medico. “Credo che quello che sto vivendo mi servirà tantissimo nella mia realizzazione, sia personale che professionale: l’opportunità di vivere in un altro Paese, con persone che non conosci e che hanno uno stile di vita e una cultura diversi dai propri rappresenta una sfida unica. Sono qui da solo un mese, eppure vedo già le cose con occhi diversi, sento che ho un approccio diverso soprattutto in ambito relazionale”. Bianca è partita grazie a StudyAway, agenzia italiana specializzata nell'organizzazione di un semestre o un anno all’estero per studenti all’interno di programmi High School in Nord America, negli Stati Uniti e in Canada. Partecipare a un programma di questo tipo vuol dire vivere ed entrare a far parte della cultura e delle abitudini del luogo: “Per questo ho deciso di prendere parte al gruppo delle Cheerleader: è un’esperienza fantastica! Le mie compagne mi hanno fatto sentire parte del gruppo fin da subito e mi hanno aiutata nel ricordare le coreografie, che loro già facevano”. In Italia, Bianca faceva nuoto sincronizzato: “Credo che sia la cosa che mi manca di più: dopo 10 anni di attività, vedere le foto delle ragazze senza di me mi fa uno strano effetto. Per il momento, qui, mi sono iscritta a nuoto, inizierò a novembre”. StudyAway si rivolge a studenti con un’età compresa tra i 15 e i 18 anni, che sono regolarmente iscritti a un Istituto secondario superiore italiano e che hanno come sogno nel cassetto quello di vivere un’esperienza di vita e di studio negli Stati Uniti o in Canada. Maurizio Costanzo