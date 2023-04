Strumentopolis Alla Scuola Verdi torna l’open day

Torna l’open day alla Scuola di musica Verdi. Sabato 6 maggio dalle 9.30 alle 12.30 ci sarà l’appuntamento con Strumentopolis, l’open day di presentazione della Scuola in cui sarà possibile provare gli strumenti con la guida dei docenti e ascoltare i gruppi di musica d’insieme della Verdi. Le esibizioni di quest’anno vedono impegnati l’Orchestra Acchiappasuoni (ore 9.30 e 11.30), composta da bambini dai 7 anni e guidata dalle docenti Valentina Baldi, Barbara Zuccaro e Sara Lanzillotta, e l’ensemble jazz under14 Small Greens (ore 10.30), guidato dal docente Massimiliano Calderai. L’Orchestra Acchiappasuoni, con il live electronics di Edwin Lucchesi, presenta uno spettacolo inedito dedicato alla natura trasformandosi in un grande bosco musicale; l’ensemble Small Greens, al suo primo concerto in pubblico, ci mostra che tutti quanti possono suonare il jazz partendo dalle basi di ascolto reciproco e interplay. Per tutta la mattina sarà possibile conoscere e provare gli strumenti, con la guida dei docenti e degli allievi: arpa, flauto dolce, flauto traverso, tromba, corno, percussioni, oboe, clarinetto, fagotto, fisarmonica, violino, violoncello e contrabbasso. Per conoscere tutte le iniziative della scuola ci si può iscrivere a Notizie dalla Verdi, la nuova newsletter dedicata alle attività didattiche e concertistiche: open day, iscrizioni, seminari, rassegne concertistiche e concerti degli allievi. La newsletter verrà inviata ogni 15 giorni. Iscrizioni su www.scuolaverdi.it

C’è da ricordare anche l’ultimo appuntamento de I Concerti di primavera, la storica rassegna della Verdi, giunta alla sua edizione numero 43: venerdì prossimo 12 maggio alle 21 al teatro del Cicognini concerto del Quartetto Amethyst, formato da Ana Aline Valentim violino, Elena Ceccato viola, Iuliia Igoshkina violoncello e Lin Wang pianoforte. In programma il Quartetto in sol minore K. 478 di Mozart, il Quartettsatz in la minore di Mahler (incompiuto) e il Quartetto per pianoforte e archi op. 47 in mi bemolle di Schumann. Ingresso 8 euro intero, 3 euro per under 25, allievi e docenti della Verdi. Biglietti al Politeama, su Ticketone e nel circuito Boxoffice.