Strudel Cabaret E la nuova croce di Costozze

Un vortice di divertenti situazioni che prendono ispirazione dal mondo del circo ad Apriti Chiostro: stasera alle 21.15 arriva a Vernio "Strudel Cabaret" di e con Edoardo Nardin (foto) e Daniele Giangreco. Uno spettacolo folle, comico, acrobatico, dicono gli autori, un vortice di divertenti situazioni che si ispirano al mondo del circo per una serata adatta a tutti i palati. L’ironia, il linguaggio universale della mimica, avvolgeranno il pubblico di ogni età e nazionalità. Lo strudel, aggiungono ancora gli autori, è un dolce che a prima vista non lascia capire cosa andremo a gustare. È esteticamente semplice ma una volta aperto è ricco di gusti e sapori, come lo spettacolo, semplice da vedere ma ricco di sorprese che nascono da una tradizione circense e teatrale. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria registrandosi nella sezione prenotazione eventi su www.visitvalbisenzio.it.

Sempre a Vernio giovedì è in programma "Devozione e tradizione tra Ceraio e Costozze". Alle 18 passeggiata alla volta di Costozze: ritrovo al Tabernacolo di Ceraio, accompagna il gruppo Maria Lucarini, assessore alla cultura. A metà percorso, in località La crocetta, benedizione della nuova croce con il parroco don Giovanni Colorado e il vicario Daniele Scaccini. La crocetta, realizzata e offerta da Elio Cecconi, è stata riposizionata grazie alla volontà delle due comunità. Interverrà Annalisa Marchi della Fondazione Cdse con un approfondimento sulla presenza dei simboli religiosi nella vita contadina. Alle 19.30 cena contadina organizzata dalla parrocchia di Costozze (ricavato per le opere di restauro della chiesa). Alle 21.30 passeggiata di rientro al borgo di Ceraio. Servono abbigliamento adeguato e torcia; prenotazione obbligatoria per passeggiata e cena su www.vistvalbisenzio.it.