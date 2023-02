Striscioni-denuncia attaccati di notte

Quattordici striscioni sono stati affissi nottetempo fra il 21 ed il 22 febbraio in alcune zone del centro cittadino. Su ciascuno di essi è stato vergato uno dei reati per cui Prato si trova in alta classifica della criminalità pubblicato dal Sole 24 Ore. La paternità degli striscioni è stata rivendicata dai militanti di Etruria14. "Sono striscioni di denuncia circa lo stato pietoso in cui versa Prato - scrivono i militanti sulla pagina Facebook - . E’ bene che tutti, dai cittadini alle autorità prendano coscienza di questa realtà. Etruria14 chiede intanto che sia fatto quanto necessario per dotare, per iniziare, Prato, la seconda città più grande della Toscana e la terza città dopo Roma e Firenze nel Centro-Italia, di una Questura di fascia superiore, adeguata cioè a quelle che sono le sue criticità". Gli striscioni sono stati rimossi nella notte "ma non da noi", si affrettano a precisare i militanti che hanno pubblicato striscioni e commento sulla loro pagina social. Intanto ieri mattina poliziotti della Digos ne ha tolto uno rimasto ancora appeso che a quanto pare intralciava la viabilità.