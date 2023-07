Striscione all’asilo Subito rimosso

Un enorme striscione

è stato affisso –

e subito rimosso – ieri mattina alla palizzata esterna del nuovo asilo

in via Rosselli, a Novello, in pieno centro, a Montemurlo. La scritta

sul lungo lenzuolo bianco diceva: "Sindaco, l’asfalto, il pinguino... Niente... all’anno prossimo". Lo striscione è stato subito rimosso con l’aiuto di

una pattuglia della polizia municipale. A prima vista si poteva pensare ad una protesta nei confronti dell’amministrazione, ma in realtà si tratterebbe di un messaggio goliardico dello Strada Mulino dopo la vittoria sul Popolesco. Proprio Popolesco, infatti, un anno fa dopo la vittoria del torneo dei Rioni aveva affisso uno striscione scrivendo: "Sindaco al Mulino non asfaltare, ci abbiamo pensato noi". Quest’anno la vittoria

del Mulino ha fornito l’occasione per la rivincita anche sullo striscione.