Stremao e la denuncia Il Comune si difende "La legge vale per tutti" Sale l’ira dei volontari

PRATO

"Il principio di legalità appartiene a tutti ed è normale che la polizia municipale svolga accertamenti per verificare la presenza di eventuali abusi. Non si può pensare che i controlli non vengano svolti: la polizia municipale ha tra i suoi compiti il dovere di fare le verifiche". Il sindaco di Montemurlo, Simone Calamai, risponde in merito alla vicenda che ha coivolto l’associazione di volontariato Stremao, guidata da Mauro De Angelis e Francesca Squilloni che sono stati denunciati dalla polizia municipale per abuso edilzio. In particolare i vigili hanno contestato la presenza di un container nel campo che si trova nel terreno della sede. Container utilizzato con regolare permesso per preparare i pasti per i bisognosi.

Il sindaco è inflessibile: "Nell’ambito delle attività dell’associazione, comprese quelle di intrattenimento per i soci, quando è stato possibile, corretto e legittimo, il Comune ha sempre aiutato Stremao. Ci dispiace per le difficoltà che si sono venute a creare per l’associazione e mi auguro che la situazione possa risolversi positivamente ma questo non dipende dall’attività del Comune". Il sindaco Calamai ci tiene infine a precisare che "a Montemurlo i controlli da sempre sono parte importante dell’azione dell’amministrazione per il loro contributo alla legalità sul territorio e sono meramente accertamenti di natura tecnica. Per noi la legge è uguale per tutti", ribadisce. L’assessore alla polizia municipale, Valentina Vespi, chiude precisando che "non c’è stato alcun accanimento contro Stremao. La polizia municipale ha portato avanti la normale attività nel rispetto dei principi di equità e legalità. Un valore a garanzia di tutta la comunità".

Parole che però non sono bastate a placare l’amarezza: "Ci teniamo a precisare che il rispetto delle regole è la nostra priorità. Abbiamo sempre presentato regolare scia e qualsiasi altra documentazione necessaria alla sicurezza", si legge nel post pubblicato sulla pagina Facebook di Stremao. "Gli uffici comunali ci hanno invitato a mettere il container su ruote che abbiamo pagato 1800 euro. Il container viene usato per scaldare pasti ai bisognosi e nei tre mesi estivi per serate tra soci per la raccolta fondi, visto che è l’unica nostra entrata. Il terreno dove abbiamo la sede è stato ripulito dai volontari, più di 3000 metri quadri in cui c‘era di tutto da decenni: baracche, mezzi distrutti e sporcizia. Addirittura un allevamento abusivo di polli, ma i controlli sono solo per la gente onesta, evidentemente. Non vogliamo favori, solo sapere cosa dobbiamo fare".

Silvia Bini