"Street Good-Petrino" ripartito, presto l’anfiteatro

Non solo "Lato B- Beach Club". Ha già riaperto "Street Good - Petrino", lo spazio dei container rossi è tornato, da venerdì scorso, pienamente fruibile anche per la consumazione sul posto, dopo qualche settimana di solo delivery. Street Good (ingresso libero dalle 18 a mezzanotte) fa parte dei container del progetto Riversibility, ideato dal Comune e gestito in concessione dall’ATI Duetto20-Fonderia Cultart. Lo spazio propone un menu tipico di cibo di strada: panini, hamburger, coni, pinse o schiacciate. Il programma prevede anche iniziative di intrattenimento e animazione: tutti i martedì sera dalle 21 è prevista la rassegna "Swing Summer Night" a cura dell’associazione Swing in up, con dj-set e live-set di Boogie Woogie e Lindy Hop. Il giovedì pomeriggio, dalle 17, in cartellone varie attività dedicate ai bambini e alle famiglie in collaborazione con la Città del Sole; il sabato spazio alla musica anni ‘70-‘80-‘90. L’Anfiteatro di Santa Lucia riaprirà invece sabato prossimo.

L.M.