Street food e balli: festa al Mulino Ma occhio, chiude via Montalese

L’estate montemurlese continua con un’altra festa di strada. Mercoledì dalle 20 al Mulino. Occhio però al traffico: via Montalese rimarrà chiusa alle auto, i negozi della zona saranno aperti fino a mezzanotte e in strada tanta musica e convivialità. L’iniziativa è promossa dal Comune di Montemurlo con la Pro Loco.

"Dopo il grande successo di ’A spasso con l’Oste’, un’altra festa di strada che coinvolge l’intera frazione de Il Mulino – spiega l’assessore alla promozione del territorio, Giuseppe Forastiero –. Un’occasione di socialità per trascorrere insieme una serata fatta di buon cibo e divertimento ma anche un modo per valorizzare e promuovere il commercio di vicinato e le associazioni del territorio".

L’appuntamento, dunque, è per mercoledì 5 luglio: dalle 20 si potrà mangiare in strada, scegliendo tra varie proposte culinarie, bere una birra artigianale, fare un aperitivo o una degustazione. Per il dopo cena largo al divertimento con balli e musica a cura di ’Damas y caballeros’, il Gruppo ballo spettacolo, la scuola di danza Smile, il dj Maurizio e la scuola di musica Som di Oste. Per le strade sarà allestito anche un mercatino artigianale. "Una serie di appuntamenti sul territorio che andranno avanti con Mulino in festa e poi vedranno anche il coinvolgimento delle altre frazioni continua il presidente della Pro-loco, Lorenzo Scrozzo -. Tutte le manifestazioni sono realizzate grazie alla collaborazione dei commercianti". Attenzione mercoledì sera alla chiusura della via Montalese e ai percorsi alternativi per raggiungere Prato o Montale: per consentire lo svolgimento della manifestazione entreranno in vigore una serie di limitazioni alla viabilità. Dalle 19 di mercoledì 5 luglio alle una di giovedì 6 luglio scatterà il divieto di sosta con rimozione forzata in via Montalese (tratto compreso tra via Speri e via Genova), in via Speri (tratto compreso fra via Montalese e via Livi), via Badioli (tratto compreso fra via Bolzano e via Genova), via Genova (tratto compreso fra via Badioli e via Genova).

Sempre mercoledì dalle 19 entrerà in vigore il divieto di transito e la chiusura di via Montalese (tratto compreso tra via Speri e via Genova). Dalle 19 potranno accedere nell’area di chiusura al transito solo i veicoli appartenenti all’organizzazione e agli allestitori degli stand, oltre a quelli delle forze di polizia e soccorso. Mercoledì 5 luglio dalle 19 sarà invertito il senso di marcia in via De Nicola: il traffico sarà deviato attraverso via Speri, via Livi, via Bolzano, via Badioli, via Genova, via Montalese.