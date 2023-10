Straordinaria Cristina Campo. Un omaggio nel centenario

Domani alle 17 nella sala conferenze della Lazzerini è in programma l’ultimo incontro del ciclo di incontri condotto da David Fiesoli dal titolo "Imperdonabili", dedicato a tre importanti scrittrici e poetesse: Anna Achmatova, Simone Weil e Cristina Campo.

"Imperdonabile è soprattutto il poeta", scriveva Cristina Campo, di cui ricorre quest’anno il centenario dalla nascita. Imperdonabile è chi, lottando strenuamente, si sottrae alle dinamiche opportunistiche e degradanti del proprio tempo, perché è guidato da "una divorante passione di verità", e come i poeti è capace di visione totale, non appartiene ad alcuna corrente, ma - controcorrente - le naviga tutte. Come quelle scrittrici e poetesse che Guido Ceronetti definisce "filatrici d’inesprimibile, esseri magicamente femminili da cui discende la parola". In questo ultimo appuntamento David Fiesoli guiderà il pubblico in un viaggio attraverso l’opera e la figura di Cristina Campo, all’anagrafe Vittoria Guerrini, poetessa raffinatissima, una perla della cultura italiana del Novecento. Un ricordo di raffinatezza e sensibilità, a 100 anni dalla nascita, per i suoi versi sempre acuti, sempre incandescenti.

Oggi sempre in Lazzerini da ricordare alle 21 "Libri dal vivo", il ciclo organizzato dalla biblioteca in collaborazione con lo Spazio teatrale Allincontro, nel quale gli attori parlano dei loro autori preferiti e delle loro opere attraverso un racconto personale e diretto, in un continuo rimando di ricordi, riferimenti, emozioni: l’attrice Irene Barbugli coinvolgerà il pubblico su Edgar Allan Poe. Non sono molti gli scrittori che possono vantare di aver influenzato la produzione letteraria occidentale in modo così profondo e diversificato. Edgar Allan Poe ha saputo reinventare un genere creando un universo letterario che rappresenta ancora oggi uno dei capisaldi della narrativa horror e della cinematografia. Infine, sempre in Lazzerini, oggi alle 18 è in programma "La tutela del territorio vien da lontano", un incontro per rendere omaggio alla figura di Gaetano Salvemini, storico, politico e antifascista, a 150 anni dalla nascita. Interverranno Andrea Giaconi, del Comitato pratese per la promozione dei valori risorgimentali, e Luca Mori dell’Università di Firenze. A seguire, letture teatrali a cura di AltroTeatro.