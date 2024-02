Storie di morte negata. Il docufilm sulla pandemia

PRATO

"Ho mio padre in ospedale per Covid, ho capito cosa sta accadendo...Io ho perso mia mamma l’anno scorso, adesso capisco come sono andate davvero le cose…". Il docufilm ‘La morte negata’, che riporta le testimonianze dei parenti delle vittime dello stato di emergenza durate la ‘pandemia’, sta facendo il giro delle sale di tutta Italia e oggi arriva anche a Prato. Il docufilm prova a dare risposte, seppur drammatiche, a tante, troppe domande. Da una parte la sofferenza di chi non ha potuto assistere i propri cari in ospedale, di non aver potuto sapere la verità su morti ‘strane’. Dall’altra, un documentario dallo stile asciutto, che non concede nulla alle facili emozioni. Da ottobre ad oggi ‘La morte negata’ è stato visto da oltre 3000 persone. Dopo la visione, ogni volta, sul palco ci sono medici, avvocati e perfino sacerdoti, in qualche caso, disponibili al dibattito sulle questioni che il film scoperchia. A Prato l’appuntamento è questa sera alla Scuola bilingue Paolo Ars Genius, in via delle Fonti 274, ore 21 (ingresso con offerta libera). Organizzano le associazioni AttoPrimo, Culturazione, Comitato nazionale vittime Covid, Comitato Nazionale Psicologi. Info e prenotazioni: 3921543104.

Dopo la proiezione il pubblico potrà confrontarsi con diversi esperti che animeranno il dibattito: Alessandro Amori, regista e fondatore di Playmastermovie, Massimo Orlandini, medico, Pier Franco Mantovani, medico, Maria Grazia Piccinelli, presidente Comitato Fortitudo, Simonetta Filippini, Comitato Nazionale Familiari Vittime Covid, Maria Grazia Evangelista, Comitato Nazionale Familiari Vittime Covid. A moderare Umberto Presutti Gallinella.

L’ingresso alla proiezione, dicevamo, è a offerta libera grazie anche alla modalità produttiva e distributiva basata sul dono e sull’offerta proposta da Playmastermovie e allo sponsor SpecialByo, linea di prodotti per la salute che sostiene l’informazione indipendente. Il regista Alessandro Amori ha lavorato vent’anni da montatore per i maggiori network italiani del settore, per poi cimentarsi nella realizzazione di documentari come regista e filmmaker. Nel 2016 ha dato vita a Playmastermovie quale progetto innovativo e indipendente che nel 2020 è diventata anche una piattaforma online www.playmastermovie.com dove si rendono disponibili le produzioni.