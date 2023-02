Storia, paesaggio, cibo e turismo La visione "pubblica" che è mancata

Il principio guida del progetto per l’insieme di beni che storicamente costituivano la Fattoria mediceo-lorenese di Tavola, malgrado la progressiva disgregazione proprietaria e funzionale che l’ha interessata, è quello di attivare un processo di recupero di tale patrimonio tramite il quale le diverse parti "smembrate" tra loro siano nuovamente connesse e possano tornare a funzionare, e quindi "rivivere" come una unità organica. Ciò anche con la riconnessione idraulica e fruitiva, soprattutto in termini di mobilità lenta, con il territorio circostante. In particolare in questa prospettiva i beni di proprietà pubblica e la loro interpretazione progettuale fanno da riferimento ed "innesco" anche per la valorizzazione ed interpretazione di quelli privati, come l’edificio della Fattoria Laurenziana stessa e gli annessi circostanti.

Un nuovo sistema fruitivo che recupera in particolare l’originaria vocazione innovativa della Fattoria nell’ambito agroalimentare con la riconversione agro-ecologica e produttiva nelle aree agricole di proprietà pubblica. Una vocazione che sta alla base non solo del recupero del "disegno" del paesaggio culturale della Cascina ma anche delle destinazioni pensate per i vari immobili e poderi.

Dalla casa del Guardia come punto di servizio per l’accoglienza al parco e centro di documentazione, al podere delle Polline dove si colloca la vera e propria sede per una azienda agro-ecologica pilota, al Podere del Caciaio che coniuga la funzionalità di Fattoria didattica con quella di Agriturismo fino alla già restaurata Rimessa delle Barche che può integrare tali attività con magnifici spazi per la convegnistica e le mostre. Così, mentre anche le aree agricole limitrofe private -verso via Roma e sud ovest- possono collocarsi in questo quadro, l’edificio della Fattoria stessa può definire e sviluppare al meglio attività che, oltre alla ricettività, funzionale alle varie attività indicate (didattica, convegnistica, ricreazione) la possono configurare anche come vero e proprio polo e "vetrina" della cultura e del "ben vivere e produrre in Toscana". Un’immagine legata alla rivisitata tradizione dell’eccellenza della cultura enogastronomica ed agroalimentare regionale e al suo connubio con l’oculata gestione del territorio e l’innovazione tecnica e produttiva.

In sintesi, un progetto strategico complesso nel quale l’attore pubblico, è chiamato a svolgere un ruolo, purtroppo mancato da decenni, di portatore di una visione di progetto e rigenerazione per la Fattoria e di animatore di una azione concertata tra i diversi attori in campo.

David Fanfani

Università di Firenze

Dipartimento di architettura