Stordita con lo spray dai ladri Anziana derubata: via soldi e gioielli

Ancora una volta gli anziani finiscono nel mirino di truffatori senza scrupoli, che entrano nelle case con la scusa di un controllo ma in realtà per fare man bassa di soldi e preziosi in oro. L’ultimo episodio risale a lunedì mattina prima delle 11, quando due falsi tecnici del gas hanno suonato al campanello di una villetta di via Caiani. Ad aprirli una donna ultraottantenne: la coppia di truffatori e ladri, secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri, avrebbe chiesto all’anziana di mostrare il contatore, chiedendole se ne esisteva anche un secondo all’interno dell’abitazione. I due uomini pare avessero un cartellino o comunque una scritta sugli abiti che potesse far pensare che appartenessero a qualche ente gestore del servizio gas. Una volta che i due hanno varcato l’abitazione sono riusciti non si sa in quale modo o usando quale tecnica persuasiva particolare a ’neutralizzare’ l’anziana. Non è stato usato spray al peperoncino, a quanto sembra, anche se secondo quanto raccontato dall’anziana ai carabinieri qualcosa i due malviventi le avrebbero spruzzato contro: la donna, infatti, dopo lamentava tosse e si sentiva particolarmente frastornata. I ladri-truffatori hanno girato tutte le stanze dell’abitazione, mettendole letteralmente sottosopra. Hanno arraffato diverse centinaia di euro in contanti e diversi monili in oro ed altri preziosi di valore.

Una volta finito il giro della casa, gli impostori sono fuggiti con la refurtiva. La donna quando si è resa conto di quanto accaduto ha avvertito i familiari, che sono accorsi sul posto, trovandosi di fronte ad una scena incredibile. Ieri è stata sporta denuncia ai carabinieri. Ieri mattina l’incubo è stato replicato ai danni di una 89enne di Castelfiorentino, mentre un altro caso si era registrato a san Giorgio a colonica qualche settimana fa. Sara Bessi