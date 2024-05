"Stop multiutility": stasera l’incontro a Viaccia

E’ in programma stasera al circolo Arci di Viaccia, alle 21, l’incontro "Stop multiutility, basta profitti su servizi e diritti", appuntamento organizzato da Alternativa per i beni comuni (nella foto la candidata Paola Battaglieri). Due gli ospiti: la presidente del Forum Toscano dei Movimenti per l’Acqua Pubblica, Rossella Michelotti, e l’avvocato cassazionista, Donatella Bonciani. "Servizi indispensabili per famiglie e imprese, su proposta del Pd e altrove di Fdi, finiranno per essere fonte di profitto privato in regime di monopolio di fatto, con un serio pericolo per la tutela dei beni comuni e delle condizioni lavorative, oltre che per il contenimento delle tariffe", denuncia Alternativa per i beni comuni.