Stop alle richieste danni. Un terzo arriva da Prato

Circa un terzo delle richieste per i danni subiti da privati e aziende dopo l’alluvione degli scorsi 2 e 3 novembre sono arrivate alla Regione dalla provincia di Prato: poco meno di 4mila, su un totale regionale di 9419. Ma il dato potrebbe aumentare, oltre quota 10mila, visto che al computo mancano le istanze arrivate nel corso delle ultime ore utili. Sono questi i primi numeri relativi alla ricognizione e alla richiesta danni subiti dai cittadini e dalle imprese a causa del maltempo di oltre due mesi fa, stando ai primi riscontri.

La Regione Toscana aveva prorogato a ieri la scadenza ultima per la presentazione sulla piattaforma online dei moduli con cui i soggetti alluvionati avevano la possibilità di elencare i danni stimati e le eventuali spese già sostenute per le parti strutturali e i beni mobili. Stando ad una prima stima, sulla base delle schede inoltrate all’ente, sono stati censiti danni per 330 milioni in tutta la Toscana. E il comportato produttivo ed imprenditoriale è stato danneggiato per 87,2 milioni di euro, sulla base di quanto censito dalle 705 imprese che hanno fatto domanda.

Per quel che concerne invece i danni riportati dalle abitazioni, dalla provincia pratese risultano inviate 2984 domande, 2143 delle quali di immediato sostegno. A livello numerico, più della metà (1380) arrivano dal capoluogo, seguito poi da Montemurlo (866) Carmignano (305) Vaiano (293) Poggio a Caiano (73) Cantagallo (60) e Vernio (7). In rapporto alla popolazione, sulla base di queste schede sembrerebbe tuttavia Montemurlo il Comune più colpito, visto che è stata caricata sul portale regionale una richiesta ogni 21 residenti (circa). A seguire, Vaiano (una ogni 33 residenti) e Cantagallo (una ogni 50). Per le statistiche definitive bisognerà tuttavia attendere le prossime ore, visto che dovrebbero essere rese note giovedì prossimo.

"Con questa ricognizione assegneremo presto 3mila euro alle famiglie colpite dall’alluvione, grazie alla scelta di destinare 25 milioni di euro della Regione Toscana – ha commentato il governatore Eugenio Giani, annunciando i prossimi passaggi – spero che il governo assegni in fretta quanto gli compete: 5mila euro ai privati, 20mila alle imprese. Poi spetterà al commissario per la ricostruzione assegnare i rimborsi dei danni".

