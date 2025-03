Stop alla violenza economica. La battaglia delle commercialiste: "Fenomeno diffuso e insidioso"

Le commercialiste, con l’intero Ordine professionale, sono in prima linea contro la violenza economica, un fenomeno subdolo ma molto diffuso e insidioso che colpisce moltissime donne, di tutte le età, anche sul territorio pratese. Sta funzionando l’innovativo patto pilota, sottoscritto nel luglio scorso, tra l’Ordine dei Commercialisti di Prato e il Centro antiviolenza La Nara. Lo scopo è aiutare le vittime di violenza economica attraverso uno sportello di ascolto: le professioniste, tutte volontarie, affiancano le donne che ne fanno richiesta nel percorso di conquista dell’autonomia, supportandole nelle scelte, dalla decisione di aprire una partita Iva alla valutazione degli strumenti per affrontare situazioni debitorie che le vittime di violenza si trovano spesso a subire per responsabilità di compagni maltrattanti. "Quello della violenza economica è un fenomeno nascosto ma ha grande rilevanza - afferma Paola Santoni, presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine pratese e componente di quello nazionale - per questo siamo impegnate, con i nostri colleghi, a combatterlo facendolo conoscere prima di tutto ai giovani. L’isolamento, l’imposizione di abbandonare il lavoro, la mancanza di autonomia finanziaria, il controllo sulla spesa sono gli elementi di un quadro di sopraffazione che deve essere combattuto".

Sono due le iniziative promosse dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei Commercialisti con questo obiettivo. Il 26 di marzo, dalle 14,30, al Palazzo delle Professioni si parlerà del Ruolo del denaro nella violenza economica, come imparare a gestirlo per non esserne vittima. L’iniziativa è promossa con il Centro La Nara, con il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli avvocati e con la Fondazione Finanza Etica. Il 21 marzo l’appuntamento è all’Istituto Dagomari dove il tema della violenza economica sarà al centro di un incontro con le ragazze e i ragazzi delle terze.

Per valorizzare il ruolo delle donne il Comitato promuove numerose iniziative fra cui gli incontri "A colazione con...".

Del Comitato fanno parte, con la presidente Santoni, Gianna Rindi vicepresidente, Federico Bellini segretario, Elena Becucci, Benedetta Calamai, Amalia Viscanti Lucetta Russotto, Valentina Lombardi ed Elisabetta Cherubini.