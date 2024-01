E’ morto Stefano Longobardi, storico gonfaloniere di Montemurlo

Montemurlo (Prato), 25 gennaio 2024 – È scomparso stamattina all’età di 63 anni Stefano Longobardi, storico gonfaloniere del Gruppo storico e del Comune di Montemurlo. Stefano da otto anni lottava contro una brutta malattia che ne aveva ridotto la mobilità, lui che era sempre in prima fila ad aprire le sfilate del Corteggio storico di Montemurlo con la sua forza e il suo bel sorriso. Insieme alla moglie Franca, aveva frequentato per oltre dieci anni le attività del Gruppo Storico, accompagnando gli amministratori del Comune durante le visite istituzionali e i gemellaggi, come quello a Bovino.

Stefano Longobardi abitava a Oste, dove per tanti anni aveva gestito il bar Vinicio di via Labriola, anche se nell’ultimo periodo svolgeva l’attività di rappresentante commerciale. Era stato anche maestro di karate, raggiungendo ottimi risultati sportivi. La moglie, i figli e gli amici lo ricordano come una persona solare, sorridente, attiva e benvoluta da tutti.

Anche il sindaco Simone Calamai si è voluto stringere alla famiglia e agli amici del Gruppo storico in questo momento di dolore: "Ho appreso con profondo dispiacere della scomparsa di Stefano. Ho di lui dei bei ricordi legati al Corteggio storico e alle visite istituzionali a Bovino. Lo vedo ancora portare il gonfalone del Gruppo storico e del Comune di Montemurlo con orgoglio e fierezza. Se ne va una brava persona, di cui sentiremo la mancanza”.

La salma è esposta alle cappelle del commiato alla Misericordia di Oste. I funerali si svolgeranno venerdì 26 gennaio alle 10,30 nella chiesa di Oste in piazza Amendola.