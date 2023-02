"Stefano è la guida progressista e strutturata di cui il Pd ha bisogno"

Ilaria Bugetti, perché voterà Bonaccini?

"Perché rappresenta la solidità, la militanza, ma anche la voglia di guardare avanti, la parte progressista del partito. Perché è una guida esperta e strutturata, di cui il Pd ha bisogno".

I punti di debolezza di Bonaccini?

"Tutti hanno punti di debolezza, la forza la fa il lavoro insieme, ognuno da solo non si basta. Forse Stefano ha dato l’impressione di appoggiarsi molto agli amministratori nei Comuni e nelle Regioni, ma in realtà lo hanno fatto entrambi i candidati. Anche in Toscana lo si è visto molto bene".

A Prato solo un iscritto su due ha votato nelle assemblee dei circoli.

"Purtroppo è così. Abbiamo un lavoro enorme da fare nei prossimi anni. Il mondo sta cambiando profondamente intorno a noi e non basta un congresso a capire cosa sta succedendo e come anche noi dobbiamo cambiare. Di certo serve ascoltare di più le persone, cercare di rappresentare di più e meglio quei mondi che adesso soffrono".

C’è un clima teso in questi giorni, anche nel Pd pratese.

"Abbiamo tenuto toni da fairplay, poi la competizione si è fatta sentire, spostandoci dai temi ai nomi, evocando spesso l’antico adagio nuovo vecchio. Di certo la sconfitta alle politiche ci ha segnato, ma il fututo lo si costruisce insieme, con i mondi che porta Elly Schlein e con l’esperienza e gli esempi di Stefano Bonaccini".

Intanto Fratelli d’Italia è il primo partito anche a Prato.

"E’ chiaro che il Pd deve correggere gli errori compiuti e chiarire chi vogliamo rappresentare. Abbiamo visto troppe volte cambiare persone sperando di ‘dare una scossa’ al partito. Le vere battaglie su cui confrontarci sono su come impostare un sistema di sostegno ai fragili, come affrontare il tema del caro energia, la sanità pubblica, i diritti civili. Eccoli i veri temi".

Chi vincerà secondo lei le primarie?

"Dovrebbe vincere il Pd, dovremmo vincere tutti, anche se io spero vinca Bonaccini".

E a Prato?

"Davvero non so".

L’esito delle primarie può incidere sugli equilibri del Pd pratese?

"Abbiamo eletto un segretario che ha e avrà tutto il mio sostegno. Le dinamiche nazionali non ci devono distogliere da un grande percorso che dobbiamo fare insieme. La gente ci chiede unità, da costruire giorno dopo giorno, con lo sguardo rivolto ai veri problemi delle persone".

Nella tarda primavera 2024 si voterà per il sindaco di Prato. Come si vede fra un anno?

"Al lavoro, in battaglia, al fianco della nostra gente. Come sempre".

Anna Beltrame