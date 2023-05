Stazione, piazza nel caos: progetto di restyling antitraffico

Prato, 1 maggio 2023 – La giornata di paralisi del trasporto ferroviario dello scorso 20 aprile, a seguito del deragliamento a Firenze Castello di un treno merci, che ha portato poi tutti i pendolari ad assaltare gli autobus del tpl per raggiungere Firenze, ha rimesso al centro dell’attenzione i nodi da risolvere in piazza della Stazione. Uno snodo centrale della mobilità cittadina, fra chi si sposta in treno, chi in bus e chi in auto, che nei momenti di forte afflusso va in tilt, comportando come accaduto il 20 aprile la chiusura al traffico veicolare decisa dalla polizia municipale in accordo con l’amministrazione comunale.

E’ evidente che quello di dieci giorni fa è stato un episodio straordinario, ma è altrettanto vero che a livello di mobilità in quella porzione di città c’è qualcosa che non funziona e che richiede di essere rivista. E non è un caso che il Comune si sia mosso per chiedere fondi Pnrr per effettuare il restyling di tutta la piazza, giardini compresi, vedendo accolta la propria richiesta.

D’altronde i problemi della zona sono molteplici: traffico, mancanza di corsie preferenziali in ingresso per gli autobus, prostituzione e spaccio nei giardini (che prosegue fino a via Matteotti), e abbandoni abusivi di rifiuti. Proprio l’altro giorno, ad esempio, fra i parcheggi laterali alla stazione centrale si poteva notare una notevole quantità di spazzatura ‘smaltita’ per strada, che non aiuta a incrementare il decoro in zona. Senza dimenticare i problemi interni alla stessa stazione, dove la galleria commerciale sta perdendo sempre più appeal, e dove in certi giorni le saracinesche sono quasi tutte abbassate.

Il progetto di restyling c’è, e come previsto dalle normative i finanziamenti andranno spesi entro tutto il 2024. La validazione del progetto è già avvenuta da parte della giunta Biffoni. La prima novità riguarda l’assetto della piazza. Il Comune ha deciso di spostare la maxi pensilina centrale degli autobus, che non solo crea rallentamenti al traffico, ma che va a sbarrare anche la piena fruizione visiva della stazione centrale.

L’idea è quella di dividere in due la maxi pensilina, e mettere un punto di salita e di discesa dei passeggeri del tpl in entrambi i lati di piazza della Stazione. Il via libera definitivo a questa soluzione dovrà arrivare da Autolinee Toscane, che gestisce il tpl, ma comunque non dovrebbero esserci controindicazioni. Liberata la parte centrale di piazza della Stazione e semplificato traffico e accesso ai bus, si passerà poi alla mobilità sostenibile. Il Comune ha approvato due bike line, cioè ciclabili disegnate con la linea sull’asfalto e dotate di illuminazione sul terreno, che passeranno da entrambi i lati dei giardini della stazione e arriveranno fino al Castello dell’Imperatore (saranno finanziate col Credito Sportivo). Infine per risolvere il problema dei furti delle bici dalle rastrelliere, il Comune sta pensando a una rimessa al chiuso con codice d’accesso .