Stasera tocca a Bugo e Daniele Silvestri Doppio concerto e ancora biglietti disponibili Stasera alle 20.30 in Piazza Duomo, Daniele Silvestri e Bugo si esibiscono in uno spettacolo di due dei più originali artisti della scena musicale italiana. Ingresso da via Garibaldi con cambio voucher e acquisto biglietti.