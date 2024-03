Al Fabbricone ancora in scena "Stasera sono in vena. Il concerto", live special edition di e con Oscar De Summa oggi alle 20.45, domani alle 19.30, domenica alle 16.30. E’ il racconto di una storia di droga, spaccio e malavita organizzata - che De Summa attinge ad una scomoda materia autobiografica - che si intreccia in modo indissolubile con la musica suonata dal vivo. Stasera sono in vena è il concerto che ha accompagnato un’intera generazione che sognava, come il protagonista, di diventare una rockstar e che in quella musica ha trovato l’antidoto alla propria solitudine. E’ un grido contro lo spietato business delle droghe, drammaticamente attuale. Domani alle 21.15 allo Spazio Teatrale Allincontro di via dei Sassoli 27 andrà invece in scena Juliet di e con Stefano Marzuoli, regia André Casaca, contributi artistici Teresa Bruno e Riccardo Puccetti. E’ uno spettacolo comico, ironico e poetico, ispirato al noto personaggio shakespeariano di Giulietta Capuleti vissuto attraverso la purezza e la semplicità dello sguardo clownesco. Ingresso 8 euro, info pagina Fb Spazio Allincontro