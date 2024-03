Stasera c’è Blu Infinito. Poi i sorrisi di Amanti

Doppio appuntamento al Politeama questo fine settimana: stasera alle 21 Blu Infinito, primo appuntamento della rassegna Politeama Spring Dance che porterà in scena una combinazione sorprendente di arte e tecnologia, mentre domani alle 21 e domenica alle 16 andrà in scena Amanti, la commedia con Massimiliano Gallo e Fabrizia Sacchi, che segna l’esordio alla regia teatrale di Ivan Cotroneo. Lo spettacolo stasera vedrà sul palco i poliedrici artisti della compagnia eVolution dance theater fondata e diretta dall’ex ballerino dei Momix Anthony Heinl. Il palco sarà inondato da giochi di laser e specchi, riflessi, rifrazioni, schermi chimici che reagiscono e catturano la luce, creano mondi sottomarini in cui si muovono le ombre dei danzatori affascinando anche i più piccoli. Sarà uno spettacolo di grande impatto visivo che fonde discipline diverse giocando con la fisicità di danzatori, ginnasti, illusionisti, contorsionisti e atleti nella performance di Antonella Abbate, Leonardo Tanfani, Carlotta Stassi, Matteo Crisafulli, Giulia Pino, Giovanni Santoro, Nadessja Casavecchia. Biglietti 20 euro, 10 euro per under 14 e allievi scuole di danza (in presenza di bambini, il secondo accompagnatore adulto non paga).

Amanti racconta invece la storia di una relazione clandestina sbocciata in un luogo insolito: lo studio di una psicanalista. Una storia che è specchio fedele di quanto accade in tanti rapporti di coppia ma che prende le pieghe di un racconto spassoso e brillante grazie all’acuta penna di Cotroneo, con la sua sensibilità nel raccontare gli universi maschile e femminile, uscendo dal cliché dell’uomo che non vuole decidere e della donna spesso afflitta da sensi di colpa. I protagonisti sono due volti noti: Massimiliano Gallo è un interprete di talento che ha dato prova delle sua capacità in tante serie tv (come Imma Tataranni e Vincenzo Malinconico) e al cinema ad esempio in È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino o Il sindaco del rione Sanità di Mario Martone; Fabrizia Sacchi, anche lei napoletana, ha recitato a fianco di Margherita Buy in Viaggio sola di Maria Sole Tognazzi, per cui è stata candidata al David di Donatello come migliore attrice non protagonista, oltre ad aver ricoperto vari ruoli televisivi.

Cotroneo è noto al grande pubblico per aver scritto romanzi, sceneggiature di successo per cinema (Mine vaganti, La kryptonite nella borsa, Viaggio sola) e tv (Una mamma imperfetta, Tutti pazzi per amore, La Compagnia del Cigno). Di Amanti firma soggetto e regia, dirigendo un cast molto affiatato che vede al fianco dei protagonisti Orsetta De Rossi, Eleonora Russo, Diego D’Elia. Nello spettacolo non c’è solo un susseguirsi di dialoghi e situazioni che strappano risate, ma anche un’esplorazione dei sentimenti dentro le dinamiche di una coppia che nella clandestinità trova rifugio, conforto, divertimento, ma anche affanno, preoccupazione, e forse pericolo. Biglietti da 20 a 30 euro, ridotto 15 euro per under 25. Sia stasera che domani dalle 20 apericena al Politeama Bar a 15 euro con prenotazione consigliata via Whatsapp 328 3829633 o a [email protected]. Per entrambi gli spettacoli biglietti su Ticketone o Boxoffice o in teatro.