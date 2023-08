Stasera al Mulinaccio

Vite parallele, il film di Massimo Smuraglia girato interamente a Vaiano, sarà presentato per la prima volta stasera alle 21 alla Villa del Mulinaccio. Scritto da Gabriele Marco Cecchi e da Carlo Rotelli, è interpretato da Beniamino Zannoni, Nicolò Pistone e da una schiera di attori pieni di passione. La pellicola ha come protagonisti due personaggi di primo piano della Resistenza decisamente diversi per carattere e per ruolo: il comandante partigiano Aligi Barducci, detto Potente, uno dei protagonisti della Liberazione di Firenze e Rodolfo Siviero, lo 007 dei beni culturali, che è riuscito a recuperare centinaia di opere d’arte. Il film è dedicato alla memoria di Carlo Smuraglia.