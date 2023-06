Stasera al Castello dell'Imperatore, "Air - La storia di un grande salto" e al Pecci "Rapito" di Marco Bellocchio

Questa sera alle 21.45 al Castello dell’Imperatore "Air - La storia di un grande salto",

di Ben Affleck, con Matt Damon e Ben Affleck. E’ la storia del venditore e appassionato di basket Sonny Vaccaro e di come ha guidato la Nike nella sua ricerca come testimoniale del più grande atleta nella storia dello sport: Michael Jordan. Stasera doppia proposta del Cinema Eden con "Elemental" ed "Indiana Jones e il quadrante del destino", entrambi alle 21. Al Pecci in programma "Rapito", il film di Marco Bellocchio, alle 18.50 e "Falcon lake" alle 17 in versione originale e alle 21.20 in versione originale con sottotitoli.