Stanasel diventa cittadino italiano. "Che grande emozione"

Claudiu Stanasel è il primo amministratore di origini rumene di un comune di grandi dimensioni a diventare cittadino italiano durante lo svolgimento del mandato. Il conferimento della cittadinanza italiana è avvenuto in Comune, con la cerimonia presieduta direttamente dal sindaco Matteo Biffoni che, come prassi, ha consegnato a Stanasel anche una copia della Costituzione. "Sono nato in Romania ma sono residente a Prato da quando ho 6 anni – racconta Stanasel -. La cittadinanza l’ho chiesta solo due anni fa perché volevo dimostrare a tutti di potere entrare in consiglio comunale da cittadino rumeno. Adesso completo un percorso di perfetta integrazione, in una città che mi ha dato tantissimo, ricevendo la cittadinanza italiana". Consigliere comunale del Centrodestra, vicepresidente del consiglio comunale, per Stanasel adesso cambiano anche le prospettive politiche. Perché con la cittadinanza potrà ricoprire anche il ruolo di candidato sindaco, oppure correre per l’Europarlamento, per il consiglio regionale o per il Parlamento. Finora invece, da cittadino europeo, poteva avere solo cariche in consiglio comunale. "Come sempre sono a servizio del centrodestra – dice Stanasel -. Il candidato sindaco lo deciderà la coalizione, ma io sono per un volto politico non civico. Sono sicuro che i nostri atti in consiglio comunale e le nostre proposte contribuiranno ad arricchire il programma elettorale. Un percorso che dovrà includere tutti, senza personalismi, e imparando dagli errori del passato". Tornando al conferimento della cittadinanza italiana, Stanasel non nasconde l’emozione. "Ho celebrato vari matrimoni con rito civile – conclude -, ma non avevo mai provato un’emozione simile. E’ stato bello, avevo al mio fianco familiari, amici e colleghi della politica. Ed è stato un piacere ricevere il riconoscimento dalle mani del sindaco".