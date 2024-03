Stanasel attacca: "Il Pd blocca il consiglio"

"Il consiglio comunale è fermo dallo scorso 29 febbraio e non c’è una nuova data ufficiale di convocazione. E’ la dimostrazione lampante di un disinteresse profondo per il proseguimento dell’attività legislativa e amministrativa a beneficio dei cittadini pratesi". E’ l’accusa mossa dal consigliere comunale della Lega, nonché vicepresidente del consiglio, Claudiu Stanasel nei confronti dell’amministrazione comunale. La tesi dell’esponente del Carroccio è che "l’ossessione del Pd per la ricerca di un candidato sindaco per le prossime elezioni comunali, vada a discapito delle responsabilità amministrative. E’ una dimostrazione vergognosa di come gli interessi politici possano sopraffare il dovere verso i cittadini e la città – attacca –. La gestione dell’amministrazione pubblica e la cura degli interessi della comunità dovrebbero sempre avere la precedenza su qualsiasi considerazione politica interna o strategia elettorale. Chiedo pertanto un immediato cambio di rotta: è essenziale che l’amministrazione comunale e il Pd si concentrino nuovamente sull’importante lavoro di gestione della città, garantendo che gli atti depositati siano discussi".