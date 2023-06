Stalking alla ex Patteggia quattordici mesi

Si appostava sotto casa sua perché sosteneva di voler vedere il figlio. Una situazione che aveva generato nella ex, italiana, uno stato di ansia e paura tanto da convincersi a sporgere denuncia. La relazione fra i due era finita e lei non voleva più saperne nulla di quell’uomo. Ma quella presenza fissa la intimoriva. Con l’accusa di stalking, l’uomo, straniero di 46 anni, è finito a processo e ieri, assistito dall’avvocato Antonio Denaro, ha patteggiato una pena (sospesa) di un anno e due mesi.

Secondo quanto riferito, la donna aveva sporto denuncia sostenendo che l’uomo la seguiva e non la lasciava mai in pace. L’uomo si è difeso sostenendo che si recava sotto l’abitazione della ex solo per vedere il figlio. Durante le indagini, l’indagato è anche stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex.