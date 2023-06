Stalker di 62 anni, notificato divieto di avvicinamento a Prato

Non può avvicinarsi alla ex. Il provvedimento del gip è stato notificato ad uno stalker di 62 anni che per mesi ha perseguitato una donna di vent’anni più giovane con telefonate continue, pedinamenti e minacce di morte dopo la fine della loro relazione. La vittima l’ha denunciato ai carabinieri e subito dopo la procura si è attivata. In particolare il sostituto procuratore Laura Canovai ha chiesto e ottenuto dal gip il divieto di avvicinamento che è stato già notificato al pratese. Adesso l’uomo non potrà avvicinarsi alla ex e ai luoghi da lei frequentati, altrimenti la misura nei suoi confronti si aggraverà.