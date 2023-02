Sta tornando "Ci vediamo a teatro" Con dedica particolare alle famiglie

Dal 5 marzo torna "Ci vediamo a teatro!". Al via la quindicesima edizione della stagione ragazzi della sala Banti. Un programma di cinque appuntamenti domenicali fino ad aprile dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie.

Un cartellone che nasce dalla collaborazione tra il Comune di Montemurlo e la Fondazione Toscana Spettacolo.

"Fare teatro e portare i ragazzi e i bambini a teatro è un’esperienza che coinvolge, fa riflettere, emoziona e avvicina gli altri – sottolinea l’assessore alla cultura del Comune di Montemurlo, Giuseppe Forastiero – Il teatro stimola il pensiero critico, la fantasia e siamo felici anche quest’anno di riproporre una rassegna pensata per i più giovani ma che, come sempre, saprà conquistare anche i grandi".

Anche il sindaco di Montemurlo Simone Calamai sottolinea che "il teatro va promosso e proposto fin dalla tenera età. Un teatro, grazie alla collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, di grande qualità artistica ma a prezzi popolari".

"Quello nei confronti delle nuove generazioni – osserva la presidente della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Cristina Scaletti – è un impegno che da anni condividiamo con l’amministrazione comunale di Montemurlo, portando alla Sala Banti un programma di spettacoli pensato per i più piccoli e le famiglie. ’ Ci vediamo a teatro’ nasce per creare momenti di condivisione e avvicinare i ragazzi, che saranno gli spettatori di domani, alla fruizione culturale".

Il primo appuntamento in programma è domenica 5 marzo (alle ore 16.30), con "Pinocchio in 3 dì": uno spettacolo per tutte le età di Patrizia Guastini, con Mirko Gianformaggio, Elena Collina, Matilde Toni e Virna Gianformaggio.