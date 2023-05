"Squalificato 4 anni. Così un ragazzo ‘si perde’"

"Il gesto è stato bruttissimo e questo nessuno lo mette in discussione. Quattro anni di squalifica però sono davvero un’esagerazione. Questa non è una punizione, questo significa volere allontanare definitivamente dal calcio un ragazzo di 22 anni, che ha sicuramente sbagliato in preda a un momento di delusione agonistica, ma che rimane pur sempre un ragazzo perbene. Siamo finiti su Sky, Mediaset, ci hanno chiamato Le Iene. Abbiamo fatto più clamore noi della festa scudetto del Napoli. Qui nessuno nega che il ragazzo abbia sbagliato, e non lo vogliamo giustificare, ma non possiamo nemmeno accettare che passi come se fosse un criminale". Dopo qualche giorno di riflessione, sbollita la delusione per la retrocessione in Terza categoria, il presidente del Seano 1948, GianMarco Olmi, torna a parlare della vicenda della finale playout contro il Prato Sport. Partita decisa da un rigore all’ultimo minuto del secondo tempo supplementare, che è costata la retrocessione ai medicei. Ko che poi è sfociato in momenti di tensione a fine gara, con la terna arbitrale finita nel mirino delle contestazioni del Seano. Polemiche che hanno portato il giudice sportivo a squalificare un calciatore mediceo per quattro anni, un altro per sei mesi, e altri quattro giocatori per quattro giornate. Oltre a 900 euro di multa alla società e all’inibizione di due dirigenti per 5 mesi uno, e dieci giorni l’altro. "Se siamo ancora in tempo, stiamo valutando di presentare ricorso – precisa Olmi -. Ognuno si assume le proprie responsabilità, ma nei quattro anni di squalifica non c’è né tentativo di recupero del ragazzo, né di provare a ‘rieducarlo’. C’è solo una sanzione esagerata per quanto accaduto in campo". La maxi stangata di quattro anni arriva a seguito dell’introduzione dell’inasprimento delle pene da parte della giustizia sportiva. "Faremo il possibile come società affinché certi episodi non riaccadano – conclude Olmi -. Però non facciamo passare per delinquente un bravo ragazzo, che ha commesso un errore, se n’è assunto le responsabilità, ma che è stato sanzionato eccessivamente".