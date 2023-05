Spostarsi con la certezza dell’incertezza

Leonardo Biagiotti

Chi deve attraversare la Liguria sicuramente è messo peggio, ma fa rabbia sapere che per l’ennesimo anno, e non sarà l’ultimo, andare in Versilia d’estate con il treno sarà terribilmente complicato. Sui binari fino a Pistoia, poi fuori dalla stazione, autobus per raggiungere Montecatini e poi di nuovo treno per Viareggio. Idem al ritorno, casomai si trattasse di una semplice gita fuori porta di un giorno. Per motivi che sfuggono ai più, il cantiere del raddoppio della ferrovia tra Pistoia e Moncatini è in clamoroso ritardo, di anni. Un po’ come la terza corsia dell’A11: si sa che deve essere fatta, ma sul quando guai a sbilanciarsi. C’è solo la certezza dell’incertezza.