Sport in festa È il giorno degli Azzurrini

Grande calcio oggi a Prato, dove gli Azzurrini sono pronti a prendersi i riflettori in una giornata che si annuncia come una grande festa dello sport. Le nazionali di calcio under 20 di Italia e Germania si sfideranno infatti alle ore 15 al Lungobisenzio per l’ultima gara del Torneo 8 Nazioni per gli azzurri prima del Campionato del mondo che si disputerà a Bali a maggio. E ci saranno tantissimi ragazzi a dare la carica agli Azzurrini. Sono stati invitati infatti oltre 200 studenti degli istituti Pacetti, Cicognini, Gandhi, San Niccolò e Marco Polo e un migliaio di giocatori di ogni età delle squadre giovanili pratesi. Ricordiamo che la gara è valida per la Elite League, che al momento vede Italia e Germania nelle prime due posizioni. E che l’ingresso alla partita è gratuito.