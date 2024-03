Sport, cultura e film: il cartellone. Pretorio gratis per le visitatrici

Dai talenti femminili nello sport ai ritratti di donne simbolo di coraggio ed emancipazione, passando per letteratura, arte, cinema e memoria storica: l’8 marzo è ricorrenza che viene da lontano per omaggiare la lunga lotta dei diritti delle donne. Un viaggio nel passato, presente e futuro che attraversa luoghi di cultura come Palazzo Pretorio, Lazzerini, Manifatture Digitali e spazi intrisi di impegno civile come la sede della Cgil. Un lungo cartellone di iniziative frutto di un lavoro di rete fra Comuni, Provincia e associazioni. "La giornata dell’8 marzo – ricorda l’assessora alle pari opportunità Ilaria Santi - non deve essere solo un momento di celebrazione ma un percorso di riflessione che deve continuare tutto l’anno ed entrare nelle scuole, nelle società sportive, perché è ora di rimboccarsi le maniche per difendere conquiste in questo momento a rischio". E a proposito di sport, il programma prende il via domani alle 10 in salone consiliare dove il Soroptimist ha organizzato la cerimonia di premiazione "Donne Sport: la lunga strada verso le parità". Alle 16.30 in sala Fattori della Camera del lavoro "Donne del Novecento: dalla piccola del Trebbio di Cavarzano alla Prato in movimento degli anni Settanta" con Giulia Moncelli. Diverse le iniziative organizzate per domani. A Manifatture la proiezione del docufilm "Salomè genio e passione" di Gabriele Cecconi e Francesco Tasselli. Si declina al femminile l’arte con l’ingresso gratuito per le donne a Palazzo Pretorio: alle 17 visita guidata " Tutte le donne del... Pretorio" con la direttrice Rita Iacopino (prenotazione obbligatoria 0574 1837859). Ricco il programma di iniziative alla Lazzerini (di cui il giornale parlerà domani) mentre si continuerà a riflettere sulle donne anche dopo l’8 marzo. Riflettori accesi al PrismaLab in via Pistoiese lunedì 18 marzo (alle 17.30) con il convegno dal titolo "Certificazione di parità, un’opportunità" alla presenza della consigliera regionale Ilaria Bugetti. Si tornerà di nuovo nella sede della Camera del lavoro mercoledì 20 e giovedì 21 marzo, sempre alle 16.30, per la presentazione dei libri "Come farfalle nella ragnatela" alla presenza dell’autrice Lara Ghiglione (20 marzo) e "Leonardo Sciascia negli occhi delle donne" con Rosanna Cavaliere (21 marzo). Infine, è l’ora delle donne imprenditrici con la decima edizione del premio Margherita Bandini venerdì 22 marzo (alle 17) nell’auditorium della Camera di Commercio: evento a cura delle associazioni di Confartigianato, Cna, Confcommercio e Confesercenti.

m.l.