Spirito e cuore dei pratesi meritano di più

In attesa dei fondi da Roma (ieri il governatore ha inviato la prima relazione sui danni dell’alluvione, per le somme urgenze) il sorriso nei quartieri alluvionati lo hanno riportato gli imprenditori. A Villa Fiorita venti commercianti hanno contribuito, insieme al Comune, ad allestire le luminarie per riportare luce dove un mese e mezzo fa si è abbattuta la furia dell’acqua, mentre a Vaiano e La Briglia un imprenditore ha installato, di tasca propria, tutta l’illuminazione natalizia. Esempi di cuore ma anche di spirito, di voglia di andare oltre le difficoltà. Questi sono i pratesi. E meritano di più dell’incertezza e dei rimpalli burocratici sui ristori.