Spiragli di ripresa dopo il 2023: "Più movimento, rebus trasporti"

Di investimenti nell’arco del 2023 non ne sono stati fatti molti, se non per la manutenzione e per rendere più efficienti gli stabilimenti sotto il profilo della tutela ambientale. Come all’Ecafil Best di Giampiero Livi, dove si è puntato a rafforzare l’impianto fotovoltaico perché l’attività possa diventare quanto più indipendente possibile. "Nonostante tutto il 2023 è andato bene grazie alla nostra produzione che è tutta integrata. Quel che preoccupa adesso sono i trasporti delle materie prime che arrivano dall’Oriente: tempi più lunghi per via del conflitto in Medioriente e dei transiti impossibili dal canale di Suez e noli dai prezzi elevati. Seguiamo le navi tramite le applicazioni che indicano via via dove si trova la merce: per le materie che arrivano dall’Australia non ci sono problemi". Filature e macchinari di ultima generazione, invece hanno rafforzato il parco macchine di Ilaria Manifattura Lane, presente con uno stand a Pitti filati con la collezione primavera estate 2025, come dice Francesco Bruni, soddisfatto dell’affluenza di clienti dall’Europa e dall’Asia.

Stessa considerazione vale per la Fil.Pa., che produce filati fantasia per la maglieria: "Siamo abbastanza contenti – afferma Barbara Padrini – poi valuteremo alla fine della fiera. Se abbiamo avuto momento di stallo tra ottobre e novembre, tra dicembre e gennaio mi pare che qualcosa si sia di nuovo mosso. C’era da aspettarsi un momento di stallo dopo due anni e mezzo eccezionali. Si sta reggendo bene la frenata: siamo approdati ai filati per maglieria da poco, mentre seguiamo il settore abbigliamento e arredamento da diversi anni. Gli investimenti sono a lunga scadenza e riguardano le certificazioni. Un tema sul quale nutro scetticismo: preferirei investire sui macchinari e non perdersi dietro a tanta burocrazia".

Infine, il distretto è protagonista nello spazio tendenze e ricerca (Milestone) grazie a Pointex con la realizzazione dei tessuti e delle moquette in collaborazione con gli architetti della fiera. Un ambiente onirico e suggestivo in cui immergersi.

Sa.Be.